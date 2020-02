Joel Embiid será sometido a una resonancia magnética

ESTADOS UNIDOS – Después de una molestia que resintió en el hombro la estrella de los 76ers de Philadelphia, Joel Embiid, tuvo que abandonar el encuentro del miércoles contra Cavaliers de Cleveland en el primer cuarto.

El basquetbolista pasará por una resonancia magnética este jueves. Brett Brown desconoce la situación del jugador, al declarar que no se le ha informada nada sobre la lesión y que no sabe si podrá contar con Embiid para el encuentro de esta noche.

"Realmente soy un tipo de prisionero por la información de la gente médica. No me he enterado. Acabo de dejar el equipo. No estoy seguro, realmente no estoy seguro", declaró.