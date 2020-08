Joe Kelly arremete contra los Astros: “Todos saben que son unos tramposos”

Joe Kelly, relevista de los Dodgers, se fue con todo sobre los Astros de Houston, al etiquetarlos como "pequeñas pe..." y "soplones".

El pitcher fue suspendido por Grandes Ligas tras lanzar pelotas directas a un par de bateadores de la novena texana, Alex Bregman y Carlos Correa, durante primera semana de la presente temporada.

Y es que Kelly repudió los esquemas que usaron los Astros para robarse señales de los rivales, que habrían facilitado el campeonato del 2017 y el buen paso de los últimos años.

La gente que aceptó las consecuencias por lo que pasó es una tontería. Sí, todos están involucrados. Pero la forma en que se atropelló [el sistema de robo de señales] no fue sólo el equipo de entrenadores. No son el jefe a cargo de esa cosa. Son los jugadores. Así que ahora los jugadores obtienen la inmunidad, y todo lo que hacen es chiflar como una pequeña pe..., y no tienen que ser multados, no tienen que perder juegos", dijo el lanzador a ESPN.