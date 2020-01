Joe Cole recomienda a Chelsea y Manchester United firmar a Raúl Jiménez

Joe Cole, ex jugador del Chelsea, manifestó que Raúl Jiménez debe ser el “primer nombre” en la lista de fichajes de equipos de primera categoría de la Premier League como los Blues, Manchester United y Tottenham.

Los fans de los Wolves no me agradecerán por decirlo, pero si soy el Chelsea, Tottenham o Manchester United y tienes la chequera lista, él (Raúl Jiménez) es el primer nombre. Si quieres que alguien tenga un impacto inmediato en tu equipo, quieres que alguien marque, conoce la liga, el flujo del futbol inglés", expresó el ex futbolista a BT Sports.