Joakim Soria apoyará con despensas a sus paisanos en Coahuila ante coronavirus

OAKLAND, Estados Unidos.- En el beisbol, Joakim Soria es reconocido por ser el mexicano con más salvamentos (221) en Grandes Ligas, en su natal Monclova también por salvar a cientos de personas de pasar hambre durante la pandemia de coronavirus.

Al igual que en el campo de juego para los Athletics, Soria ocupa un puesto relevante dentro de su comunidad, a la cual apoyó con 8 mil 500 despensas, que se empezaron a entregar en abril.

“He sido llamado a ayudar a las personas, ayudar a mi prójimo. Es una manera de poner mi granito de arena para hacer un cambio, porque no podemos ser los mismos después de esta pandemia. No podemos no ver por nuestros hermanos. Estos meses hemos entregado 8 mil 500 despensas”, contó Soria antes del juego de ayer.

Alguna vez conocido como el ‘Ejecutador Mexicano’ por el sentido de finalización que tiene un inning cuando sube al montículo, el pitcher tricolor señaló que en el mundo covid, las grandes estrellas son el personal de salud.

“Debemos darle el honor a personas que antes no tenían un reconocimiento, como doctores, enfermeros, al personal de limpieza, a todos los que hacen posible que las personas se puedan quedar en casa”, dijo el coahuilense.

Al igual que otros 899 peloteros, Joakim rompió el confinamiento para actuar en la temporada abreviada en medio de una pandemia que en Estados Unidos y nuestro país se mantiene activa con cifras récord día a día.

“Es muy difícil esta temporada entrar al estadio y no ver gente, pero ya cuando entras al diamante a trabajar eso queda de lado, porque lo único en lo que estás pensando en hacer bien el trabajo”.

El viernes por la noche, Soria se convirtió en el primer mexicano en disputar la actual campaña, en la que también actúa como guía de Jordan Weems, catcher que este año hizo la transición a pitcher.

“Uno trata de dar consejos con el ejemplo. No hay que decir muchas palabras para impactar la vida de los jóvenes. Trato de que vean mi ética de trabajo”.

El derecho de 36 años de edad entró a su décimo tercera campaña, que incluye dos llamados al Juego de Estrellas (2007 y 2010).

“Ahora me toca estar con los Athletics en una temporada en la que habrá más opciones para entrar a Playoffs. Creo que es bueno porque le da más emoción al estar con posibilidades durante casi todo el tiempo que dure la campaña”.

Soria ya no lanza como cerrador cuando fueron sus mejores temporadas en cuanto a números, pero ahora abre su corazón y generosidad para la ciudad donde nació y en la que vive cuando no hay temporada de beisbol.