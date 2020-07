Jiménez podría perderse los últimos partidos de los Wolves por el nacimiento de su hija

La gran temporada de Raúl Jiménez con los Wolves podría llegar a su fin antes de lo planeado, aunque sería por un motivo muy especial.

De acuerdo con lo dicho por Nuno Espiríto Santo, entrenador del equipo, la participación del mexicano está en veremos, pues se encuentra en la espera del nacimiento de su primer hijo, una niña, a lado de su novia Daniela Basso, y todo parece indicar que llegará al mundo en los próximos días.

He estado hablando con Raúl, pero solo le deseé que todo saliera bien. Es un gran momento en su vida, por lo que esperamos que todo vaya bien con su pareja y su bebé. No sabemos cuándo su pareja tendrá a su bebé hermoso. No sé (si terminará perdiendo los partidos que restan). Solo esperaremos y veremos”, dijo el director técnico.