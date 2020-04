Jim Edmonds, ex jugador de MLB, da positivo por coronavirus

Jim Edmonds, ex jugador de Grandes Ligas, indicó que dio positivo al coronavirus y que se mantiene en aislamiento, pero fuera de peligro.

No tengo ningún síntoma en este momento y estoy bien, entonces lo he tenido por algún tiempo. Agradezco a todos los que me han enviado sus buenos deseos y que me desearon lo mejor”, expresó el ex pelotero en un video compartido en su cuenta de Instagram.