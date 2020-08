Jeter, de los Marlins culpa del brote a la "falsa sensación de seguridad"

MIAMI (AP) - El CEO de los Miami Marlins, Derek Jeter, culpó del brote de coronavirus del equipo a una falsa sensación colectiva de seguridad que hizo que los jugadores fueran poco estrictos con respecto al distanciamiento social y el uso de máscaras.

Infectados fueron 21 miembros del grupo de viaje del equipo, incluidos al menos 18 jugadores. Ninguno está gravemente enfermo, dijo Jeter el lunes, y espera que todos regresen esta temporada.

Con más de la mitad del equipo fuera de juego, Jeter dijo que los Marlins aún pueden ser competitivos cuando su temporada se reanude el martes en Baltimore después de un paréntesis de más de una semana.

Después de una investigación de MLB, dijo Jeter, es imposible saber dónde se infectó el primer jugador de los Marlins o cómo llegó el virus a su casa club. Salieron del sur de Florida la semana pasada para jugar dos juegos de exhibición en Atlanta, y luego abrieron la temporada con una serie de tres juegos en Filadelfia, donde surgió el brote.

"Los muchachos se rodeaban, se relajaban y bajaban la guardia", dijo Jeter. “Se estaban juntando en grupos. No llevaban máscaras tanto como deberían. No eran distanciamientos sociales. Todo el grupo de viaje se puso un poco demasiado cómodo ".

Jeter dijo que sus jugadores estaban molestos por la especulación de que el mal comportamiento imprudente era el culpable.

"Nuestros muchachos no corrían por la ciudad en Atlanta", dijo. “Tuvimos un par de personas que abandonaron el hotel. Tuvimos muchachos que se fueron a tomar café, a comprar ropa. Un chico se fue a cenar a la casa de un compañero de equipo. No había otros invitados en el sitio. No hubo actividad salaz. No había que pasar el rato en bares, clubes, ni correr por Atlanta ".

Para el domingo, el brote se había vuelto tan grave que la temporada de los Marlins se suspendió temporalmente, con el equipo varado en Filadelfia. Los jugadores infectados han regresado en autobús al sur de Florida, donde están en cuarentena.

"Tenemos muchos jugadores que son asintomáticos, y tenemos jugadores que muestran síntomas leves", dijo Jeter.

Dijo que es optimista porque sus jugadores se adherirán estrechamente a los protocolos del virus MLB el resto de la temporada.