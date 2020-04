Jesús Molina desea retirarse con Chivas

MÉXICO – Cuando se hable de uno de los clubes más emblemáticos de la historia del fútbol mexicano, también quiere que se hable de él, por eso el capitán de las Chivas del Guadalajara, Jesús Molina, confesó que su deseo más grande es retirarse portando el uniforme del “rebaño sagrado” en su último partido, porque espera que su hueva se plasme en la historia del club.

Molina, quien llegó a formar parte de la plantilla tapatía en diciembre del 2018 afirmó que sin duda alguna esa será su meta principal, culminar su carrera futbolística con las Chivas, así lo confesó por medio de una transmisión en vivo por Instagram.

Antes de ser fichado por las Chivas el jugador pasó por varios equipos como Tigres de la UANL, con quienes debutó en la Liga MX, después ingresó al “nido” América, archirrival de toda la vida de Chivas, pasó por Santos también y por último con Rayados de Monterrey. Pero el nunca se imaginó que la vida le pusiera como destino llegar al club tapatío.

"Soy sincero, me gusta ser honesto, nunca me imaginé llegar a Chivas, nunca me pasó por la cabeza, pero cuando se me presentó la oportunidad no lo dude ni tantito. Sabía que iba a ser muy criticado por mi pasado y sabía que tenía que demostrar, enseñar. Hay gente que me critica y hay otros que me respaldan, la mayoría está conmigo, por eso me urge ser campeón y entrar en la historia del equipo", culminó.