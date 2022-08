Jesús Gallardo responde a las críticas por siempre ser convocado a Selección Mexicana

MONTERREY, México-. Si hay un futbolista que prácticamente siempre dice presente en las convocatorias de Gerardo 'Tata' Martino con Selección Mexicana es Jesús Gallardo, algo que no le ha parecido a muchos aficionados.

Sobre las críticas que ha recibido el lateral izquierdo de Rayados de Monterrey por ser siempre llamado al ‘Tri’, el tabasqueño de 28 años dijo estar acostumbrado, pues los comentarios negativos le han llovido esté en buen o mal nivel.

"Sobre la convocatoria, siempre me han criticado. Cuando estoy bien o mal siempre me han criticado. Creo que también recordando el Mundial pasado cuando estaba Osorio me llamaba mucho y también me criticaban y todo y yo sé qué es parte de mi profesión y me preparo mentalmente para eso"

"Es un orgullo, como digo, estar en la convocatoria, estar en esta lista. Es un partido muy importante contra Paraguay y lo quiero hacer muy bien si me toca y si no, disfrutar la convocatoria", opinó Gallardo en conferencia de prensa.

¿Cuántos partidos ha jugado Jesús Gallardo con Selección Mexicana?

El canterano de Pumas, quien se perfila a jugar en Qatar 2022 su segundo Mundial de Futbol, presume 75 partidos con Selección Mexicana, en los que ha dado cuatro asistencias y aún no ha logrado cantar un gol.