Jesús Gallardo le dice que "no" a Chivas

MONTERREY, Nuevo León.- Ir a Chivas como refuerzo no sería una opción, por el momento para el futbolista de Rayados de Monterrey, Jesús Gallardo, quien aseguró estar a gusto en la Sultana del Norte.

El defensa lateral quien este miércoles se consagró monarca en Copa MX aseguró, horas antes a la cadena Fox Sports que por el momento no piensa salir de su actual institución.

"Si ahorita me ofrecieran jugar en Chivas, la verdad diría que no, me encanta Monterrey, estoy muy feliz. Sabemos que Chivas y Rayados son clubes muy importantes", destacó.

En lo que respecta a la controversia que ha girado en contra de algunos jugadores de Chivas, Gallardo aseguró que deben de ser responsables en todo momento, pues son ejemplos para niños y jóvenes que quieran estar en Primera División.

“Algunos somos ejemplos para niños, para jóvenes que quieren estar en Primera División. A veces somos un poco irresponsables, por decirlo así, y no tomamos las medidas, podemos salir con la familia, amigos, pero para todo hay momento. Es la responsabilidad de salir en televisión, nos ven los niños y cualquier cosa que uno haga los niños lo toman como ejemplo", afirmó.