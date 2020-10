Jesús Corona ve frutos de su preparación

ÁSMTERDAM, Holanda.- El saber qué es lo que le hacía bien y qué es lo que le hacía mal ha sido la clave para que el sonorense Jesús “Tecatito” Corona haya aumentado su nivel futbolístico.

Tras el encuentro contra Holanda en el que fue, para muchos, el mejor mexicano del terreno de juego, el sonorense habló para la cadena TUDN donde aceptó que ha cambiado ciertas cosas.

Trabajando, esa disciplina que he mostrado en los últimos años, he sentido el cambio yo mismo. Darme cuenta de lo que me hacía bien y mal, por ahí no iba tanto al gimnasio, es complementar un poco de eso”, aseguró.