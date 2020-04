Jérémy Ménez se disculpa con la prensa por sus malas actitudes frente a ella

FRANCIA – Su paso por las Águilas del América fue muy corto y no cumplió con las expectativas deseadas por los directivos al mostrar un juego muy limitado en los partidos, pero eso no dejó a Jérémy Ménez, quien a pesar de que duró muy poco en México, se pudo conocer su verdadera personalidad, la cual no es muy amigable tras tener varios encontronazos con la prensa durante su carrera.

El jugador si aceptó que su actitud ha sido desagradable y el mal carácter que ha mostrado durante los momentos en que la prensa lo busca entrevistar ha causado que sea criticado fuertemente por los mismos medios y aficionados del fútbol, pero también comentó que se han difundido ciertas críticas con el afán de exponerlo.

“Tal vez también ayudé a la prensa a ser mala conmigo. Podría haber sido un poco más abierto, menos estúpido. A veces también era estúpido, con mi estúpido personaje. Fui estúpido, pero odio la injusticia”, señaló.

El jugador si se hecha la carga de la culpa a los hombres en algunos pequeños enfrentamientos que tuvo con los medios y sabe que la labor de los medios tiene que ser respetada, pero también mencionó que en algunas ocasiones ha sentido que buscan perjudicarlo con información falsa.

"En algunas ocasiones me he confrontado con personas que han hablado, aunque pueden no haberme hecho daño. La prensa solo está haciendo su trabajo. Es así. Al final es inútil. Todos hacen su trabajo. Si realmente quisiera ser bueno con la prensa, podría haberlo hecho. Pero no puedo estar equivocado. No es lo mío. Leí muchas cosas falsas sobre mí. Juzgamos sin saberlo realmente. Pero sé quién soy. Es lo principal”, sentenció.



Información por ESPN.