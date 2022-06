Javier 'Vasco' Aguirre explica por qué hay pocos futbolistas mexicanos en Europa

ESPAÑA-. Si alguien conoce el tema de los jugadores mexicanos y del futbol de Europa es Javier 'Vasco' Aguirre, quien por varios años ha sido entrenador en Liga Española y Liga MX.

En entrevista con Hugo Sánchez, el 'Vasco' Aguirre reveló que la mayoría de futbolistas mexicanos no están dispuestos a sacrificar el sueldo o ir a una liga de bajo perfil para iniciar su carrera, además de que los clubes mexicanos los venden muy caros.

"No todos, pero algunos dicen '¿a préstamo a qué voy?'. Yo leí a un jugador mexicano, no te voy a decir el nombre, que estaba yo en Zaragoza y salió alguien de que yo quería a Fulanito y declaró 'si no me pagan tanto...'; puso de antemano el dinero, entonces apaga y vámonos. Todos sacrificamos algo en la vida"

HUGO SÁNCHEZ PRESENTA nuevos episodios con entrevistas al mejor director técnico mexicano en la historia, Javier Aguirre y con el mejor piloto mexicano en la Fórmula 1 de la historia @SChecoPerez #ESPN #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/fibfqWFiWY — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) June 16, 2022

"Pachuca ha dicho vete prestado, luego una opción; así salió 'Chucky' Lozano, así sale Gutiérrez o yo qué sé, pero otro dice 'no, yo a préstamo no voy, a Bélgica no, si no es a la Premier League, a la Liga Española...'; pues hijo, no es fácil", platicó Aguirre.

Los clubes mexicanos le ponen un precio muy alto a los futbolistas, reveló Aguirre

De igual manera, el director técnico mexicano de Mallorca confesó que, por lo menos en España, la mayoría de directores deportivos tienen una lista de futbolistas mexicanos, pero que el problema llega cuando los clubes de México le ponen precio al jugador.

"Le llamas al equipo equis por este jugador de 19 años, 'oye, me interesa', la respuesta es 15 millones de euros. Oye, lleva tres partidos en Primera División, es lo que me ha costado y ya está, ¿entonces cómo le hacemos?, ¿quién cuesta 15 millones de euros? Es muy difícil", finalizó.