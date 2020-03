Javier Hernández asegura que no prometió retirarse en Chivas.

En entrevista para ESPN, Javier Hernández señaló que jamás hizo la promesa de regresar a Chivas para retirarse del futbol, pero que no descarta la idea.

Nunca prometí retirarme en Chivas, ni fue de irme para volver aquí. Esa novela nunca pasó. Nunca ha estado fuera de mi cabeza, pero nunca le cierro la puerta", expresó el delantero del Galaxy.

‘Chicharito’ también aprovechó para desmentir a Angélica Fuentes, ex esposa del difunto Jorge Vergara, aclarando que la empresaria no fue la única que negoció su traspaso al Manchester United.

"Fueron Jorge y Angélica", expuso el delantero.

Además, Hernández reveló que vivió una época “increíble” a raíz de ese cambio, pues tuvo la oportunidad de estar en uno de los mejores clubes del mundo, dirigido por Sir Alex Ferguson, al mismo tiempo que asistió a su primer Mundial, Sudáfrica 2010.

"Fue increíble y difícil de creer esos días (de la transferencia al Manchester United). Nunca me cierro la puerta, porque ahorita estoy aquí en el LA Galaxy. Siempre tuve en mi cabeza una certeza que no me distrajera, ni cuándo o cómo y estaba convencido de que me iba, la magnitud, club al que iba y se estaba haciendo el estadio (Akron)", relató.