Javier Aguirre descartó fichar a Diego Lainez.

Javier Aguirre indicó que por lo pronto no piensa en fichar a su compatriota Diego Lainez a las filas del Leganés, esto en el próximo mercado invernal.

De momento no sé cómo está mi equipo. Tengo 28 jugadores, no sé como está el límite de extranjeros. No lo sé, no he reparado en ello. No es momento para pronunciarse sobre Diego (Lainez). Si le preguntas al Betis o al propio jugador te dirán que hay que esperar, que no es noviembre el mejor momento para manifestarte", mencionó.

"Hay profesionales que me gustaría que supieran de mi propia voz si van a continuar o no. Sí me gusta trabajar con mexicanos y también te digo que toda La Liga tiene en su agenda a jugadores mexicanos", añadió.

Aunque aseguró que le gustaría contar con mexicanos en la platilla, aceptó que actualmente no está contemplada ninguna llegada.

"De momento no estoy pensando en mover nada. Es cierto que les dije a los jugadores que quería ver buena actitud de aquí a diciembre porque existe la posibilidad de que alguno saliera si la actitud no era buena. Solo salidas, no llegadas. Pero no he pensado en el mercado de invierno. Cero, en absoluto", sentenció.