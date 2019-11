Javier Aguirre confiesa que Chivas lo quiso como entrenador

Javier Aguirre reveló que en algún momento Chivas lo buscó para que fuera su entrenador, propuesta que el ‘Vasco’ no aceptó debido al tiempo que lleva fuera de México.

Sí hablamos con gente de Chivas, yo he dicho hace ya unos años. Me fui de México en 2001, estamos hablando de 18 años, 36 torneos cortos, la cantidad de agua que pasó por abajo del puente. Yo como entrenador no me veo con Chivas, he hablado con varios equipos, es ocioso dar nombres ahora", manifestó para Unanimo Deportes.