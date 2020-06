Javier Aguirre asegura que México quiere convencer a Luka Romero de vestir la verde

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que la Federación Mexicana de Futbol buscará convencer a Luka Romero para que juegue por la Selección Tricolor.

Me consta que quieren hacerle una invitación para estar con la Selección, no sé a qué nivel, pero no puedes apurar a un chico de 15 años, lanzarlo a una eliminatoria mundialista. Pero bien llevado, hay futuro", señaló el ‘Vasco’.