James Rodríguez se despide del Bayern Munich

ALEMANIA.- Tras hacerse oficial su salida del Bayern Munich, James Rodríguez se despidió del club alemán, agradeciendo los dos años que estuvo a préstamo.

Quiero dar las gracias a todo el club y a los aficionados que siempre nos han brindado un gran apoyo. Fueron dos años inolvidables para mí en Munich y siempre me he sentido muy bien aquí. Me llevo los mejores recuerdos y deseo al FC Bayern lo mejor para el futuro”, manifestó el colombiano.