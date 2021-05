James Rodríguez queda fuera de convocatoria de Colombia y explota contra el técnico

BARRANQUILLA, Colombia-. James Rodríguez se dijo sorprendido y desilusionado luego de ser excluido este viernes de la selección de Colombia, ya que el cuerpo técnico que comanda Reinaldo Rueda no lo consideró en buenas condiciones para encarar las eliminatorias mundialistas ni la Copa América.

Rueda convocó en reemplazo del mediocampista a Edwin Cardona, jugador de Boca Juniors, quien se unirá a la selección después del compromiso del lunes con su club ante Racing, en las semifinales de la Copa de la liga argentina.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total, recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, destacó James en un comunicado en las redes sociales.

“Me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, subrayó.

James, de 29 años, tenía la idea de actuar en los encuentros de Colombia en Lima ante Perú el 3 de junio y Argentina en Barranquilla el 8 del mismo mes. Su deseo se frustró con la determinación de Rueda.

“En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por el entrenador Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano”

“El entrenador y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho”, manifestó la FCF en el comunicado.