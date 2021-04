Jamel Herring, posible rival de Óscar Valdez, noquea y retira a Carl Frampton

Duabi, E.A.U.- El estadounidense Jamel Herring obtuvo la victoria más importante de su carrera al noquear al británico Carl Frampton para defender el cetro Superpluma de la OMB.



Herring (23-2, 11 KOs) derribó a Frampton (28-3, 16 KOs) en el quinto asalto y luego volvió a mandar a la lona a su rival con un upper en el sexto para dejarlo en malas condiciones y aunque continuó la contienda su esquina tiró la toalla.

¡@JamelHerring lo hizo!



El campeón estadounidense defendió exitosamente su título mundial y envió a Frampton al retiro. #HerringFrampton pic.twitter.com/xT7wl42e3m — Top Rank en Español (@trboxeo) April 3, 2021



El campeón del mundo se sobrepuso a un corte en la ceja derecha en el cuarto asalto, cuando el retador vivió su mejor momento.



"Mi última pelea no fue la mejor, la gente dudó de mí. Me llamaron de todas formas, pero aún con la cortada no me iba a dar por vencido, no iba a renunciar", dijo el peleador de 35 años.



Ahora, Herring ratificó su deseo de unificar cinturones con el mexicano Óscar Valdez, quien se coronó campeón del CMB al noquear a Miguel Berchelt en febrero.



Para Frampton pudo ser la última pelea de su carrera que incluye triunfos sobre Leo Santa Cruz y Nonito Donaire.

"Dije antes que me retiraría sin perdía esta pelea y es exactamente lo que voy a hacer", aseguró.