Jair Pereira no ha recibido pagos por la antigua administración del Querétaro

MÉXICO – La vieja administración de los Gallos Blancos del Querétaro dejaron algunas cuentas pendientes antes de que la institución pasara a otras manos, y una de ellas fue con Jair Pereira, quien afirma que no se le ha pagado su sueldo de dos meses, por lo que tuvo que recurrir al ámbito legal para resolver el problema, por lo que le reportó la información a la Comisión de controversias de la Federación Mexicana de Futbol.

Aunque el equipo pasó a nuevos dueños, ellos no se involucran con los adeudos que dejaron la administración anterior del cuadro, por lo que el tema de Pereira no les concierne en lo absoluto, por lo que el defensa está luchando solo para poder recibir su paga pendiente.

“En lo personal, se me debe gran parte de lo que es marzo y se me debe abril y mayo, en esos meses no recibí alguna cantidad de dinero. Tuve que meter controversia a la Federación”, afirmó.

Pereira no tenía pensado en tener que llegar a estas instancias e intentó primero llegar a un acuerdo con la directiva y así poder cerrar por completo este amargo episodio, pero lastimosamente no pudo resolver nada, ya que no tuvo ninguna respuesta por el lado contrario, así que tuvo que inclinarse al dirigirse a la Comisión.