Jair Peláez, de Cruz Azul, denunció intento de extorsión por parte de Policías

El portero de Cruz Azul Jair Peláez denunció en redes sociales haber sido víctima de extorsión por parte de agentes de la Policía del Estado de México.

Mediante una serie de tuits, el arquero contó que conducía de Hidalgo hacia la Ciudad de México, con la intención de que a su hijo se le pusiera una vacuna en un hospital de la capital, pero no se percató de que el auto en el que circulaba no entraba entre los elegibles del día del programa “Hoy No Circula”.

Por ese motivo, los oficiales detuvieron a Peláez, quien accedió a pagar la multa con tal de que lo dejaran ir, sin embargo, los policías le pidieron que los acompañara a la comisaría.

Llegando al lugar se tornó muy sospechoso, me pidieron que bajara de mi vehículo, lo hice y pregunté qué en donde pagaba la multa y si se tenía que dejar el vehículo en el corralón en donde era; ahí comenzaron a amedrentarme y amenazarme con hacerle algo a mi esposa y a mis hijos", tuiteó el mexicano.

El canterano cementero señaló que al llegar ahí, los elementos de Seguridad Pública se negaron a indicarle donde debía pagar la multa y que nomás lo tuvieron dando vueltas por varios cajeros, con el objetivo de quitarle 10 mil pesos para “garantizar la seguridad de su familia”.

Finalmente, el futbolista compartió fotografías de los implicados, esperando se castigue a los responsables.