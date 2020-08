Jaime Ordiales asegura no tener noticias sobre supuesta renuncia de Billy Álvarez

El director deportivo de Cruz Azul y máximo responsable del equipo hasta que el Consejo de Administración dicte lo contrario, Jaime Ordiales, asegura no tener información con respecto a la presunta renuncia de Guillermo Álvarez Cuevas, a quien todavía reconoce como el Presidente de La Máquina.

No hemos recibido nada oficial, no hemos tenido ninguna instrucción, tenemos de líder a Billy, que es nuestro Presidente. En este momento no hemos tenido ninguna comunicación con él, pero tampoco tenemos ninguna noticia con respecto a una carta de renuncia “, manifestó en entrevista con ESPN.