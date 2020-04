Jackie Nava se retira este año

El 2020 será el último año en la carrera de boxeadora para Jackie Nava, quien tenía programado pelear el 9 de mayo ante Mariana “La Barbie” Juárez, sin embargo no se podrá celebrar en esa fecha.

En rueda de prensa virtual, la tijuanense mencionó ayer que tal vez esta pelea sea la última que tenga como profesional, por lo que está enfocada solamente en eso, sin pensar en lo que pueda venir después.

Yo me enfoco en lo que viene, en este año yo ya me estoy yendo, para mí este es mi último año, primero fue en septiembre una lesión en los talones y después se vino lo de la contingencia, que ya me atrasó poquito más estar en el ring".