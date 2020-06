Jabari Parker de Kings, anunció su positivo por covid-19

ESTADOS UNIDOS – LA NBA tendrá su regreso el próximo 31 de julio albergando a todos los equipos en Orlando, Florida, pero el rumbo hacía la reanudación ha sido complicado para algunas plantillas, ya que no dejan de presentarse casos positivos por covid-19, ahora Jabari Parker, de los Kings de Sacramento confirmó su enfermedad.

Parker dio su palabra respecto al caso, donde anunció sobre el positivo de su prueba a la cual fue sometido hace un par de días, sin embargo, espera tener el tiempo necesario para poder integrarse de nuevo a su equipo y viajar a Orlando para sumarse a la competencia.

"Hace varios días obtuve un resultado positivo por COVID-19 e inmediatamente me aislé en Chicago, que es donde he permanecido. Estoy progresando en mi recuperación y me siento bien. Espero unirme a mis compañeros de equipo en Orlando cuando regresemos a la cancha para reanudar la temporada de la NBA", declaró.