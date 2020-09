"JJ" Macías quiere ser campeón del mundo con el "Tri" en Qatar 2022

MÉXICO - José Juan Macías no cree que un solo jugador pueda cambiar la historia y, por eso, asegura que el principal punto es que esta “nueva generación de futbolistas” entienda que es una responsabilidad compartida. También desea que quede claro que este grupo —que pinta para ser la base del proceso a Qatar 2022—, no piensa nada más en un quinto partido como meta, “sino en ser campeones del mundo”.

“El quinto partido no es la meta. Si vamos sólo por el quinto partido somos perdedores. Hemos sido campeones en las divisiones inferiores y vamos a buscar serlo en la Mayor, arreglando los detalles que no se han podido mejorar”, dijo para Azteca Deportes.

El delantero del Guadalajara forma parte de una generación que ha vuelto a abrir puertas en Europa, y que espera que la responsabilidad de los triunfos y fracasos sea compartida. “Edson [Álvarez], [Diego] Lainez, [Hirving] Lozano, y [Gerardo] Arteaga, que se acaba de ir a Europa, son grandes jugadores que están a mi lado. Yo no me creo la cara de esta generación, podemos dividir la responsabilidad; sí, el delantero sale en las portadas, pero es igual de importante el trabajo de la defensa; si nos meten dos goles y yo meto uno, de nada sirve”.

Busca que su imagen quede más allá de los goles: “Quiero ser líder con el ejemplo, regresarle mucho al futbol y hacer el bien para México. Que al final se diga que el paso de JJ Macías no sólo fue por ser un gran jugador, quiero marcar diferencia” y eso incluye los próximos Juegos Olímpicos.

De su tan hablada partida al futbol de Europa, de si está preparado o no para dar el salto, comentó: “Esa pregunta no tiene sentido para mí, porque uno nunca llega a estar totalmente preparado. Que si me voy a los 25 [años de edad], que si nunca me llego a ir, ¿Qué? Uno nunca sabe”. Macías rompió concentración con la Selección Nacional.