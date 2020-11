JJ Macías no estará en el duelo de ida de Cuartos de Final de la Liguilla

MÉXICO – Chivas del Guadalajara demostró este sábado ser un club que puede estar a la par de los grandes conjuntos de la Liga MX pese a tener en reparación a una de sus mejores armas, José Juan Macías, pues el club tapatío venció en el Repechaje al Necaxa por 1-0 y así se sumó a la fiesta grande de la Liguilla.

Pero el Rebaño Sagrado tendrá que afrontar el encuentro de ida de los Octavos de Final bajó el mismo plan de trabajo de Víctor Vucetich, pues Macías no puede estar aun en el campo por la lesión en su muslo izquierdo, por tal motivo será Ángel Zalvidar quien seguirá tomando su posición.

Chivas no quiere dejar nada a la suerte y quieren dejarlo a los intensos entrenamientos que han tenido bajo este Guard1anes 2020, por lo que este domingo los jugadores fueron citados a las instalaciones para reanudar sus sesiones, aunque no fueron labores pesadas para no sobrecargar la condición de los atletas.

Aun no se sabe quien será el rival a enfrentar para esta etapa de la Liguilla, los primeros cuatro equipos que clasificaron directamente fueron Cruz Azul, Águilas del América, Pumas de la UNAM y Club León, pero solo hay tres opciones para medirse, solo se descartaría el Club León para toparse.