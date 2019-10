¡Sangre por sangre! "Italiano" lidera a México Sub 17 en duelo vs Italia

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Este jueves, "El Tri Sub 17" sigue su participación en el Mundial de la categoría en Brasil luego de debutar con un empate sin anotaciones vs Paraguay. Los dirigidos por Marco Antonio Ruiz enfrentarán una dura prueba contra Italia, en un duelo que podría definir si avanzan o no a la siguiente ronda.

Para "los aztecas" juega Eugenio Pizzuto, un futbolista de origen italiano. Es canterano del Pachuca y ha interesado a Gerardo "Tata" Martino, pues fue convocado con la selección mayor para un microciclo.

Pizutto ha disputado 50 partidos en las inferiores de tuzos, donde es un elemento fundamental y además capitán del combinado tricolor que obtuvo el pase a la Copa del Mundo. Aunque todavía no se ha estrenado con el primer equipo de Martín Palermo, ya es uno de los jugadores a seguir en el Mundial.

Pizutto es mediocampista de contención, se distingue por su visión de juego, perfil zurdo y amplio recorrido en las categorías menores de la Selección mexicana.