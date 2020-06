Ismael Sosa asegura que Gignac desea jugar en Boca Juniors

Ismael Sosa, ex jugador de Tigres, asegura que durante su estancia en Monterrey escuchó en varias ocasiones a André-Pierre Gignac diciendo que le gustaría jugar para Boca Juniors.

"Muchas veces en reuniones, en asados, él decía que le gustaría jugar en Boca. Hasta tenía camisetas, de todo, no vendía humo", aseguró.

Durante una entrevista con TyC Sports, el argentino aseguró que el francés, quien fue su compañero por cinco torneos, es un aficionado fiel de los Xeneizes.

"A Gignac lo escuché un montón de veces hablando de Boca, porque la verdad que le sorprende la gente, la pasión del hincha”, agregó.

En cuanto a él, Sosa reveló que le gustaría regresar a su natal Argentina una vez termine su contrato con Pachuca, pero que la situación actual le ha hecho pensar las cosas un poco más.

Hace 10 años que me fui del país, me queda un año de contrato con Pachuca y a veces quiero irme de vuelta, pero con todo lo que está pasando se hace muy complicado. La idea es volver a la Argentina cuando se me termine el contrato, me quedó la espina de haber rendido un poco más en Independiente, si no, también está la posibilidad de Argentinos Juniors, donde la gente me tiene un gran aprecio", señaló.