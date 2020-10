Irene Aldana fue operada y busca una rápida recuperación para la revancha ante Holly Holm

MÉXICO - Tres semanas han pasado desde la noche en que la peleadora Irene Aldana hizo historia, al ser la primera mexicana en estelarizar un evento de artes marciales mixtas en la empresa UFC.

Las heridas emocionales provocadas por la derrota ante la legendaria Holly Holm han cicatrizado, pero este lunes, una más se abrirá producto de ese duelo, cuando la operen del pie izquierdo, una lesión que la mermó en la gran batalla de su carrera. "Tengo roto un hueso, fue muy doloroso y pudo haberse destrozado si seguía pegando".

Pese a todo, disfrutó al máximo su aventura estelar. "Es increíble la forma en que UFC está haciendo las cosas. A pesar de la situación que estamos viviendo (la pandemia), como peleadores tengamos la posibilidad de seguir trabajando y compitiendo. El protocolo muy bien organizado, disfruté mucho todo y estoy orgullosa de haber vivido esa experiencia”, comparte en entrevista con El Universal Deportes.

Y es que la dimensión de lo que estaba por vivir, la percibió hasta que aterrizó en Abu Dhabi, el lugar del combate. "Como decimos en México, cuando llegamos nos cayó el veinte de lo que estaba pasando, así que busqué aprovechar la plataforma que significaba estar ahí. En la semana previa recordé todo el camino que hemos recorrido y cómo hemos llegado tan rápido a donde estamos, las caídas y el trabajo duro hecho con las mismas personas, lo hace más especial”.

Es cierto, la frialdad del resultado es implacable y no oculta que aún le provoca tristeza. "En la pelea no estaba funcionando al cien por ciento, no pude sacar el plan pensado. Mi mente se bloqueó porque empecé a sentir complicaciones con mi pie, estaba motivada por la pelea pero fue una pelea con adversidades, en la que batallé física y mentalmente. Me deja mucho aprendizaje, contenta de haber enfrentado a una contrincante tan importante como Holly Holm, eso me da mucho crecimiento, competir con atletas tan experimentadas me da la posibilidad de dar un paso adelante”.

Su rival no la sorprendió, sabía bien el nivel de complejidad que representaba. "Fue lo que esperábamos, sabíamos que era una rival dura, disciplinada, no hizo algo que no supiéramos pero no fue nada sencillo. Después de la pelea nos saludamos con respeto y nos dimos un abrazo. Le dije que nos íbamos a volver a ver y sé que una revancha no es nada descabellada, puede llegar a darse”.

Para lograrlo, debe mantenerse entre las mejores, así que un combate en el 2021 ante Julianna Peña o una revancha con Raquel (Pennington), le darían esa posibilidad. "Lo difícil no es llegar, sino mantenerse, yo quiero quedarme un rato en el top cinco para volver a tener una posibilidad. Quiero reivindicarme lo más rápido posible”.

Antes, debe enfocarse en la recuperación de su pie. "No quiero perder el tiempo y aunque tenga el pie operado voy a trabajar en lo que sea posible hacer, el resto del año es eso para ir regresando al entrenamiento gradualmente. Iniciar el año con campamento en forma”.

Entrará este lunes al quirófano de la clínica Sportmed, en Guadalajara. "El doctor sabe que no importa lo que haya que hacer, y que el objetivo es regresar lo más pronto posible. Estamos en el mismo canal y por eso vamos".