Irak Díaz por otra oportunidad

El plan primordial es estar listo para cuando le den fecha para regresar al ring, pues el cajemense Irak Díaz quiere seguir escalando peldaños en su carrera dentro del mundo del boxeo.

Tras la pausa casi total que significó la pandemia por Covid-19, el pugilista retomó los entrenamientos ya de forma total, y lo primero que sabe que tiene que hacer es ponerse a punto para tomar cualquier oportunidad que le sea ofrecida.

Mi promotor no me ha comentado nada, no me ha dicho nada todavía de regresar al ring, lo que quiere él es que me active a entrenar, que me prepare bien y que sigamos entrenando para cualquier cosa, cualquier fecha que nos den estar listos”, declaró.