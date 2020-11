Internan a Diego Armando Maradona en clínica de La Plata

ARGENTINA – El protagonista de la novela “La mano de Dios” en el Mundial de México 1986, el goleador y legendario argentino Diego Armando Maradona, no pasa por uno de sus mejores episodios en su vida, pues se reportó que el ahora entrenador del Gimnasia de la Plata se encuentra internado en una clínica para realizarle un monitoreo emocional y anímico, así reportaron medios de Argentina.

La fuente recalcó que físicamente parece ser que Maradona se encuentra estable y que estos exámenes se realizaron más bien para ver como es su estado emocional, ya que algunos seres allegados revelaron que el ídolo argentino mantenía un comportamiento cabizbajo, algo que les preocupó mucho, por lo que fue llevado a esta clínica ubicada en La Plata.

“Me minimizaron el hecho, no me hablaron de urgencia. Me hablaron de algo más emocional y anímico que físico o de salud. No lo veían bien anímicamente y le van a controlar los valores. Te estremece. Le tenemos cariño, afecto y admiración. Lo veíamos el otro día que fue a la cancha e inmediatamente se lo llevaron”, declaró Sebastián Vignolo de ESPN.

En la información también se añadió que Maradona se presentó en la clínica alrededor de las 19:00 horas (horario de Argentina) para hacerle una revisión con el fin de que su dosis de medicamentos pudiera ser controlada al hacerle una disminución de esta y así ver como reaccionaba a estos cambios que se le realizaron.

Maradona se encontraba celebrando su cumpleaños numero 60 trabajando, pues estuvo presente en el debut de la Copa Liga Profesional, donde salió victorioso por 3-0 contra Patronato, pero este se perdió la mayor parte del partido, ya que se retiró repentinamente de este.