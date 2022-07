Inter de Miami y Cincinnati empatan 4-4 y se reparten los puntos

El partido celebrado este sábado en el Inter Miami CF Stadium y que enfrentó a Miami y a Cincinnati finalizó con un empate a cuatro entre ambos contendientes. Inter de Miami quería mejorar su situación en el torneo tras perder el último partido frente a New York City por un marcador de 2-0. Por parte del equipo de Cincinnati, Cincinnati se tuvo que conformar con un empate a uno ante Nashville SC. Con este resultado, el equipo de Miami se situó en undécima posición, mientras que Cincinnati se quedó en séptimo lugar al concluir el encuentro.

El primer equipo en marcar fue Inter de Miami, que estrenó el marcador a través de un gol de Higuaín a los 23 minutos. No obstante, el conjunto de Cincinnati logró el empate con un tanto de Brenner a los 28 minutos. Sin embargo, el once de Miami tomó la delantera en el luminoso estableciendo el 2-1 gracias a un nuevo gol de Higuaín en el minuto 37. Pero posteriormente Cincinnati reaccionó e igualó la contienda mediante un segundo tanto de Brenner a los 40 minutos. No obstante, el once de Miami se puso por delante por medio de otro tanto de pena máxima de Higuaín, que completaba así un hat-trick poco antes del final, concretamente en el 45, terminando de esta manera el primer periodo con el resultado de 3-2.

En la segunda mitad anotó un gol el once de Cincinnati, que empató gracias a un tanto de Vázquez a los 81 minutos. Sumó otra vez Cincinnati a los 86 minutos por medio de un segundo gol de Vázquez. Sin embargo, Inter de Miami empató a través de un gol de Mcvey en el tiempo de descuento, en concreto en el 97, finalizando el partido con un resultado final de 4-4.

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de Miami dio entrada a Lassiter, Campana, Bryce Duke y Jean por Vassilev, Higuaín, Pozuelo y Taylor, mientras que Cincinnati dio luz verde a Ray Gaddis, Hagglund, John Nelson, Medunjanin y Kubo por Powell, Blackett, Cameron, Moreno y Acosta.

El árbitro mostró tres tarjetas amarillas. Los jugadores de Inter de Miami vieron una de ellas (Vassilev) y los del equipo de Cincinnati vieron dos tarjetas, concretamente Cameron y Barreal.

Con este empate, Inter de Miami se situó en el undécimo puesto de la tabla con 26 puntos. Por su parte, Cincinnati con este punto se quedó en séptima posición con 29 puntos al término del partido.

El próximo compromiso de la MLS para Inter de Miami es contra San Jose Earthquakes, mientras que Cincinnati se enfrentará a Philadelphia Union.