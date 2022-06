Inter de Miami vence 2-1 frente a Minnesota United

Miami sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-1 contra Minnesota United este sábado en el Inter Miami CF Stadium. Inter de Miami llegó con el ánimo de volver al camino de la victoria después de sufrir una derrota por 2-0 en el partido anterior ante Atlanta United. Por parte del equipo minesotano, Minnesota United cayó derrotado por 2-1 en el último partido que disputó frente a New England Revolution. Con este resultado, el conjunto de Miami es octavo, mientras que Minnesota United es undécimo al finalizar el partido.

Durante la primera mitad no hubo goles de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

En la segunda mitad la suerte llegó para el once minesotano, que estrenó su luminoso con un tanto de Amarilla en el minuto 65. No obstante, Inter de Miami puso las tablas estableciendo el 1-1 gracias a un gol de Vassilev en el minuto 87. Sumó otra vez el once de Miami, que remontó por medio de otro gol de Vassilev, que completaba así un doblete justo antes del pitido final, en concreto en el 90, terminando de esta manera el partido con el marcador de 2-1.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas de Miami que entraron al partido fueron Rodríguez, Higuaín y Vassilev en sustitución de Ulloa, Taylor y Lassiter, mientras que los cambios de Minnesota United fueron Kallman, Hayes, Hlongwane y Danladi, que entraron para reemplazar a Amarilla, Rosales, Fragapane y Taylor.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a siete jugadores. Mostró tres tarjetas amarillas a Yedlin, Lowe y Gregore, de Miami y cuatro a Taylor, Fragapane, Hayes y Kallman de Minnesota United.

Tras ganar el encuentro, Inter de Miami se ubicó con 21 puntos en el octavo puesto de la tabla clasificatoria al finalizar el duelo, mientras que Minnesota United se situó en undécimo puesto con 18 puntos.