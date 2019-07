Inicia torneo Apertura 2019 con ilusión para los 19 equipos

CIUDAD DE MÉXICO.- Arranca este viernes el Apertura 2019, con obligaciones distintas para los equipos grandes del futbol mexicano, una competencia en la que siempre llegan las sorpresas y, a pesar de que este torneo no se concluye, la lucha por no descender también estará caliente, batalla en la que el Guadalajara tendrá un sitio poco honroso para su historia.

Más que nunca, entre los equipos más populares del futbol mexicano, el nivel que ofrecen para encarar la competencia es muy distinto.

Y no es que el Rebaño no haya intentado mejorar el panorama del plantel encabezado por Tomás Boy, pero la llegada de Oribe Peralta, quien tendrá que cuidarse más de las lesiones que de los defensas enemigos, no es garantía de contundencia, cualidad que en su última etapa con el América fue perdiendo poco a poco.

A cambio, luce sólido en la defensiva y de ahí podrá partir para encontrar los resultados. El Guadalajara apunta a un buen torneo, aunque primero debe de enfocarse en sumar puntos para no batallar en la lucha por no descender.

Que Miguel Herrera, técnico de las Águilas haya declarado hace unas horas que el actual Guadalajara no era un gran parámetro de lo que es el futbol mexicano, debe ser una buena motivación para el equipo tapatío, que se estrenará el próximo domingo ante Santos, en la Comarca Lagunera, saque la casta en busca de triunfos que lo pongan en el sitio que su tradición merece.

En Coapa hay menos apuros. Giovani Dos Santos, la nueva contratación del América, será el centro de atención del certamen. El atacante debe de lucir el futbol que parecía ya agotado para no quedar como un petardo.

La ventaja para el heredero de Zizinho es que será parte de un plantel al que le duele poco, dirigido por un "Piojo" Herrera que sabe bien de qué se trata la competencia mexicana para meterse a la Liguilla y aspirar el título.

Los novatos. El Atlético de San Luis y el Juárez tienen que demostrar algo de buen futbol o su estreno en Primera División puede quedar en una memoria que sólo duró un año.

En el norte hay poco que reprochar. Tigres y Monterrey son candidatos al campeonato, un sueño que en el Ciudad de México no deja de perseguir el Cruz Azul, que en la tercera campaña de Pedro Caixinha vuelve a la carga en busca del campeonato. Pumas, el otro "grande" es una incógnita.