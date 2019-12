Infección tumba a Mr. Niebla

CIUDAD DE MÉXICO.-Mr. Niebla tendrá una función a beneficio en la que estarán participando varias de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre para ayudarlo ahora que sostiene una de las batallas más importantes de su vida, al enfrentar a una infección en el torrente sanguíneo que lo tiene fuera de actividad.



El mal que lo aqueja le afectó las articulaciones y le creó problemas en la columna y en la cadera, por lo que el próximo 4 de enero en punto de las 19:30 horas en el Deportivo Pavón de la Colonia Pensil, se llevará a cabo el evento en el que se apuntaron muchos de los elementos del CMLL en apoyo del rufián.



Quisiera decir que me siento bien, pero no lo estoy. Lo que sí es que quiero agradecerles a todos los compañeros que se están organizando para participar en esta función tan importante, pues me están apoyando de manera incondicional.