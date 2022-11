Infantino estalla contra críticas a Qatar: "Los europeos deberíamos disculparnos por lo que hemos hecho"

DOHA, Qatar-. El Mundial Qatar 2022 está a punto de comenzar, pero antes de eso Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio un fuerte y controversial discurso, en el que habló no precisamente de futbol en sí.

Gianni Infantino, nacido en Suiza, criticó la "hipocresía" del occidente, luego de que las críticas que ha recibido Qatar, el país organizador del evento. Incluso, mencionó que Europa debería disculparse por los que ha sucedido a lo largo de la historia.

"Por lo que los europeos hicimos por el mundo en los últimos 3 mil años, deberíamos estar pidiendo perdón otros 3 mil años antes de empezar a dar lecciones morales a la gente. Esta lección moral, unilateral, es solo hipocresía", declaró el presidente de la FIFA.

���� | AHORA - QATAR 2022: El jefe máximo de la FIFA, Gianni Infantino, responde a las críticas a Qatar a 24 horas de inicio del torneo: "Europa debería pedir perdón por los últimos 300 años antes de dar y lecciones morales". — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 19, 2022

"Hoy me siento gay, hoy me siento un trabajador migrante", dice Infantino con sentimiento

Además, Infantito mencionó los temas que más controversia han causado en lo que respecta al Mundial Qatar 2022 y se tomó como objeto de estudio, con el fin de crear una especie de unidad.

"Hoy tengo sentimientos muy intensos. Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante", dijo Infantino.