¡Increíble! Actualmente, Jordan gana más que Messi con venta de sus tenis

De acuerdo con la revista Forbes, Michael Jordan percibió 145 millones de dólares el año pasado, con lo que se convirtió en el deportista inactivo con mejores ganancias.

Incluso se dio el lujo de superar a varios de los atletas activos con grandes ingresos, como Lionel Messi, Neymar, Tom Brady y Rafael Nadal.

Esto también beneficio a la marca Nike, que tiene a los famosos Air Jordan como su máxima fuente de ingresos, al vender cerca de 780 millones de pares al año.

Como muchos vieron en la serie The Last Dance, el legendario ex basquetbolista tenía en mente firmar un contrato con Adidas, ya que Nike solo hacía tenis para atletismo.

A pesar de que fue a aquella cita no muy convencido, terminó acordando con esta compañía, y ahora puede jactarse de haber tomado la mejor decisión.