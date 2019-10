Incertidumbre alrededor del Veracruz vs Tigres

En la jornada 14 de la Liga MX el juego del Veracruz contra los Tigres está en suspenso. La situación de los Escualos se va agravando cada semana, para el equipo de López Zarza la falta de triunfos pasó a segundo término, ahora las inconformidades de los jugadores por falta de pago hacen pensar que estos podrían no presentarse a jugar este viernes en el "Pirata" Fuente.



Cabe señalar, que el miércoles circuló un comunicado donde se informaba que los jugadores del Veracruz no se presentarían en la cancha del Luis "Pirata" Fuente para enfrentar a los Tigres; las declaraciones fueron firmadas por la Asociación Mexicana de Futbolistas.



De no presentarse, los Escarlatas se van al proceso de desafiliación, es decir, que la siguiente jornada ya no jugarían como un equipo de la primera división, sino en la Liga de Ascenso.



En la parte futbolística, hay que señalar, que los Tiburones Rojos no derrotan a los Regiomontanos desde el Clausura 2008, es decir, desde hace 11 años; Tigres ha vencido en ocho cotejos contra dos empates, en esos 10 enfrentamientos, los universitarios anotaron 20 goles contra apenas 3 de los Escualos del Puerto, y de vencer nuevamente en el próximo cotejo estarán prácticamente calificados a la Liguilla.



El duelo está programado este viernes 18 de octubre a las 21:00 horas en la cancha del Luis "Pirata" Fuente.