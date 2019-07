Iker Casillas se incorporará a la directiva de Porto

PORTO, Portugal.- El Porto informó que Iker Casillas será parte de la directiva del club, por lo que no jugará la próxima temporada.

Luego del infarto que sufrió el 1 de mayo en un entrenamiento, el equipo informó a través de un comunicado que el portero formará parte del staff directivo en lo que se recupera de este problema de salud.

El español, que tiene contrato con los Dragones hasta junio de 2020, fungirá como vínculo entre cuerpo técnico y directiva con la plantilla.

“Haré algo diferente de lo que habitualmente hacía, que era estar en el terreno de juego. Intentaré ser una conexión entre el equipo y el club. El míster habló conmigo la temporada pasada cuando ocurrió mi situación y me dijo que quería que me quedara con ellos, cerca de los jugadores, cerca de los jugadores más jóvenes, porque habría algunos cambios. Intentaré hacer lo posible para ayudar a mis compañeros”, expresó el ex campeón del mundo.

Aunque se estipula que el ex jugador del Real Madrid estará en un retiro momentáneo, especialistas dudan la continuidad de Casillas como futbolista profesional, pues este tipo de emergencias médicas requieren de reposo, mientras que la recuperación es un proceso lento.

Aunque los doctores del Porto no mencionaron nada con respecto a su regreso a las canchas, aseguraron que no tendría secuelas.