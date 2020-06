Iker Casillas renunció a su candidatura para presidencia de la RFEF

Iker Casillas, ex portero del Real Madrid y la selección de España, decidió no presentarse a las elecciones por el puesto de presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

Por medio de una carta, Casillas dijo que a su modo de ver, no es momento para entrar en una lucha de poder, además de que no hay las condiciones para tener un proceso claro y transparente.

El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria en nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a segundo plano. Creo que es momento de sumar, no dividir", escribió el ex jugador.