Igor Lichonvsky habla tras su salida del Cruz Azul

Arabia Saudita – El defense chileno Igor Lichnovsky dejó perplejos a todos los aficionados del Cruz Azul se hizo oficial su salida de “La Máquina” para sumar un nuevo reto a su carrera al fichar con el Al Shabab de Arabia Saudita, pero el jugador no había hablado respecto al tema, pero este miércoles quiso hablar y fueron palabras serias las que emitió su boca.

“Si crees que el futbol o la novena es la solución o felicidad que le falta a tu vida, te engañas, la novena o cualquier trofeo es la consecuencia de hacer las cosas bien y dar el máximo de ti. Amo el futbol, lo disfruto con responsabilidad, pero eso nunca abrirá los ojos de los que jugamos y de los que lo ven. No nos gusta que nos digan esto, pero es verdad”, declaró.

Cuando los medios de comunicación comenzaron sacar notas de la noticia para difundirla por las redes sociales, hubo centenales de críticos que lo juzgaron por haber abandonado al Cruz Azul en pleno desarrollo del Guard1anes 2020 y faltando menos de cinco semanas para concluir el torneo, pero este tuvo una respuesta simple, pero que dejó mucho que pensar.

“Si alguien se va de una empresa es porque esta no te valoró o algo hizo mal para que te quieras ir”, señaló.

Pese a que fue inesperada su partida del conjunto mexicano, el jugador se fue agradecido con sus compañeros, quienes lo alentaron y apoyaron al tomar la decisión de irse de México para dirigirse a su nueva vida como futbolista profesional.

“Me despido, gracias a cada persona, a ustedes, compañeros, staff, porque fueron empáticos conmigo. No he cambiado, sigo siendo el mismo, si a Jesús lo injuriaron, lo escupieron, por no hacer lo que la gente esperaba, quién soy yo para esperar algo diferente”, sentenció.