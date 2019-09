Humillan a Maradona en presentación; responde con "patadita"

MAR DE PLATA, Argentina.- Tras varias experiencias fallidas como técnico, el ex astro argentino asumirá el domingo el mando de Gimnasia La Plata, club que decidió encomendarse a sus manos para evitar el traumático descenso a la segunda división de Argentina.

Maradona, de 58 años, fue presentado oficialmente en el estadio Juan Carmelo Zerillo de esta ciudad al sur de la capital argentina. Dirigió una práctica abierta para socios por la tarde, antes de ofrecer una conferencia de prensa en un hotel cercano.

Los fanáticos del Lobo prepararón una “misa maradoniana” para recibir a quien muchos argentinos consideran su máximo dios pagano, pese a los muchos sinsabores que marcaron su vida deportiva y personal.

¿Lo curioso?, se dio durante el entrenamiento donde mientras practicaba con su equipo disparos a gol, uno de sus futbolistas le hizo la famosa "bicicleta" al Diego. Este minutos después respondió con una pequeña "patadita" al que se atrevió a faltarle el respeto al extécnico de Dorados.

“Es algo único, mirá lo que es esto”, dijo Paula Ledesma a The Associated Press mientras aguardaba por entrar al estadio junto a su marido y dos hijos. “Yo fanática de Maradona no soy, lo respeto. Si nos vamos al descenso, no importa. Siempre salimos. Ojalá nos salve. Pero eso también está en manos de los jugadores”.

La llegada de Maradona levantó el ánimo de este modesto club que nunca en su historia ha ganado un título de liga profesional y que últimamente ha estado penando en el fondo de la tabla de posiciones.

Leonardo Pajón, vestido con la casaca blanca y azul del Lobo, indicó que vive un sueño imposible: su ídolo Maradona representando el club de sus amores. En señal de agradecimiento, se tatuó una imagen del “Diez” en la cabeza hace dos días.

“Es algo mágico. Nunca lo imaginé, lo amo a Maradona. Le tengo fe, nos va a levantar, le tengo una fe terrible”, enfatizó.

El excapitán del seleccionado argentino que conquistó la Copa del Mundo 1986 firmó un contrato por un año, con una cláusula de salida en diciembre. No trascendieron las cifras.

En cuestión de números, se sabe que Gimnasia ha sumado 1.000 nuevos socios desde que se confirmó la llegada del “Diez” y que se agotó una edición especial de la casaca del Lobo con el 10 en la espalda y el nombre de Maradona a un valor cercano a los 60 dólares.