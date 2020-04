Hugo Sánchez no descarta dirigir algún día en la MLS

A pesar de que es analista deportivo en ESPN, Hugo Sánchez desea volver a ser director técnico, puesto que no ejerce desde hace ocho años, y reconoció que no negaría una oportunidad de dirigir en el futbol de Estados Unidos.

No descarto dirigir en la MLS. En mi juventud, antes de irme a Europa, estuve en San Diego Sockers. Me enamoré de esa ciudad y por eso tengo una casa aquí. Luego de regreso estuve en Dallas Burn", relató el ex delantero en entrevista con la cadena deportivo.