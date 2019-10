Hugo Lloris del Tottenham sufre aparatosa lesión en su brazo

BRIGHTON, Inglaterra.- En los primeros minutos del encuentro del Tottenham ante Brighton, Hugo Lloris, guardameta de los ‘Spurs’, sufrió una lesión en el codo izquierdo al intentar evitar que el esférico entrara a la portería, algo que no logró, y se dobló su brazo.

El error que provocó la primera anotación del equipo rival al 8’ y la entrada de las asistencias médicas, que lo retiraron del terreno de juego en una camilla y con oxígeno. Paulo Gazzaniga tomó su lugar.

Hugo Lloris sufrió una lesión de gravedad, tras fallar al momento de atajar! ��



Aunque no se ha revelado la severidad de la herida, en el video se aprecia un tanto aparatosa, por lo que el francés podría estar fuera por algunos meses.

"Está en el hospital en este momento, el club va a comunicar sobre su gravedad, creo que tiene una lesión importante en el codo", indicó el entrenador del equipo, Mauricio Pochettino.

No solo el sub campeón de la pasada Champions League sufrió la baja de su arquero titular, si no que también perdieron el encuentro, nuevamente por goleada, 3-0.

En la semana, el Bayern Munich les metió 7 en el juego de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Por el momento, Tottenham marcha séptimo en la tabla general de la Premier con 11 puntos, producto de dos victorias, dos derrotas y un empate.