Hristo Stoichkov habría recomendado a Montes, Lainez y Lozano al Barça, pero el club los rechazó

El histórico delantero búlgaro Hristo Stoichkov confesó en un programa de TUDN que recomendó al zaguero sonorense César Montes y a los delanteros Diego Lainez al Barcelona, equipo con el cual militó en sus años como profesional.

No obstante, el club descartó su contratación, pues ninguno de los tres son de la “filosofía culé”.

Recomendé a Alphonso Davies y me dijeron que no, que jugaba en la MLS y era canadiense. También les dije que se llevaran a Diego Lainez, César Montes y 'Chucky' Lozano. Lo mismo: 'No son de nuestra filosofía', así me dijeron", relató Stoichkov.