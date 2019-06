"Hoy tenía ganas de cantar el himno": Lionel Messi

BRASIL.- Muchos se han atrevido a llamar ‘pecho frío’ a Lionel Messi por el hecho de que no suele cantar el Himno Nacional de Argentina en las ceremonias protocolarias previo a los partidos de la albiceleste.

Sin embargo, este viernes fue sorprendido entonando las notas de dicha melodía en la antesala del partido de cuartos de final de Copa América ante Venezuela.

¿Por qué Leo Messi cantó hoy el himno argentino? ¡Él mismo lo responde! pic.twitter.com/FAHlI4rrnb — SportsCenter (@SC_ESPN) 28 de junio de 2019

Al cuestionarle la prensa el porqué de dicha acción, el astro del Barcelona se limitó a responder: "hoy tenía ganas y bueno, lo canté", para después alejarse de los reporteros con una gran sonrisa en el rostro.

Durante una entrevista en 2015 con TyC Sports, Messi señaló que le era irrelevante el cantar o no el himno, pues de igual forma le ‘llega’.

"Si no me cambia nada cantarlo o no, es una boludez para mí. Cuando suena me llega; a todos. Pero cada uno lo vive a su manera. Me gusta que suene el himno, me enfría escuchar el del otro. Pero ya te digo: cada uno lo vive a su manera”, argumentó el argentino.