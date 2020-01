Hoy se conocerá el futuro de la Selección Sub-23

CIUDAD DE MÉXICO.- En la ciudad de Guadalajara, la Selección Mexicana Preolímpica conocerá a sus rivales en busca de la clasificación a los Juegos de Tokio 2020, lo que para la Federación Mexicana de Futbol es la prioridad del año.



Es por eso que Jaime Lozano es el hombre a seguir, ya que en sus manos está el futuro inmediato del balompié nacional.



El Jimmy es el técnico de la Selección Preolímpica, y de su éxito o fracaso dependerá mucho del futuro de esta generación de futbolistas, que como todas, espera ser la que dé el paso concluyente para el crecimiento del futbol mexicano.



Los objetivos están claros para Lozano

1) Lo primero será formar un equipo competitivo. El Preolímpico que se llevará a cabo en marzo en los estadios Akron y Jalisco, así que la ventaja de estar en casa deberá ser bien aprovechada.



2) Los equipos participantes en el torneo son: República Dominicana, Haití, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Canadá y Estados Unidos, además de México; ninguno con la prosapia para disputarle, no sólo uno de los dos boletos a Tokio, sino el torneo mismo.



3) Si se logra entrar al torneo olímpico, lo que sigue será tener la capacidad de escoger a los tres refuerzos mayores de 23 años, además de obtener una preparación completa, con diversos juegos ante rivales poderosos.



4) Además, Lozano deberá quitarse la sombra de Gerardo Martino, quien ha tomado a esta generación bajo su regazo, pues ya hasta los llevó a disputar partidos en Selección Mayor. Muchos hablan de que el Tata será el cerebro detrás del Jimmy a la hora de la verdad, aunque al final, si viene el fracaso, él será el único responsable, porque al triunfo todos se suben.



Peláez apela a regla extinta



En la pasada Asamblea Ordinaria de la Liga MX, se informó: "Los clubes acordaron otorgar todo el apoyo a la Selección Nacional de México Preolímpica", pero esto ya fue refutado por Ricardo Peláez, director deportivo de Guadalajara:



Hay reglas escritas, si me convocas a cuatro ¿a qué tengo derecho? A posponer mi fecha. Me pides jugadores, encantado, pero me cambias mi fecha si son más de cuatro. Vamos a respetar lo que está escrito y lo que sí voy a exigir a la gente adecuada, es que todos parejos".