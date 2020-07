"Hoy Benzema es superior a Messi. No está bien": Hugo "Loco" Gatti

ESPAÑA – Hugo “Loco” Gatti se ha atrevido a cuestionar el rendimiento del argentino Lionel Messi y puso en tela de juicio el declive de su nivel futbolístico. Hay mucho que cuestionar, no solo sobre el rendimiento de Messi desde la reanudación de LaLiga, la cual Barcelona no pudo conquistar, ya que Real Madrid se proclamó como el nuevo campeón, pues la actuación en general de la plantilla catalana también dejó muchas dudas abiertas.

Pero para Gatti, el histórico atacante argentino y goleador del equipo, los focos están iluminados hacía él, pues asegura que la magia del Messi se va apagando paulatinamente al asegurar que algo fuerte lo está sacando fuera de balance e incluso afirmó que el francés Karim Benzema lo ha superado.

“Messi será un crack, todo lo que vos quieras, pero hoy Benzema es superior a Messi. No está bien, hace rato que no está bien. El que sabe un poco de fútbol se da cuenta de que no está bien”, aseguró.

Pero también hay muchas inconsistencias en las declaraciones de Gatti, pues Messi se afianza como el actual líder goleador de la temporada con 23 anotaciones, mientras que Benzema está por debajo de él con 21 tantos. Pero para Gatti, Benzema ha lucido mejor en toda la campaña, por lo que se queda con esa ideología.

“Benzema está rindiendo mucho más que Messi. Lo que está haciendo Benzema... Hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Madrid, sacando a Cristiano, que hace lo que hace él. Benzema es el Madrid: futbolísticamente, en goles, en presencia, habla, está metido en el partido”, declaró.

Y aunque Messi siempre ha rendido con grandes números al Barcelona desde su debut en el 2005, para el “Loco” el jugador argentina perdió esa esencia y el instinto goleador que lo caracterizó desde su primer partido en LaLiga, por lo que ahora duda mucho del liderazgo de la “Pulga”.

“No, Messi no está. Pero no de ahora. Messi, así y todo, es Messi. Pero no es el Messi que uno quiere ver. Sigue siendo estando ahí arriba, pero sin esa chispa. Hoy no te da la sensación que te va a ganar un partido”, mencionó.

Pero Gatti declaró que es normal que Messi esté presentando un cierto deterioro durante los recientes partidos, pues sabe que 33 años y seguir sobre el terreno del campo ya se habla de un atleta que es veterano en el gremio futbolístico, por lo que tampoco desmerita al 100 por ciento las acciones de Messi al decir que su talento sigue presente, más no su condición física.