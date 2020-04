Hijo del Dr. Wagner Jr. lucha en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- La séptima aventura del Hijo del Dr. Wagner Jr. en Japón ha sido inolvidable. Inició el 26 de marzo cuando aterrizó en Tokio para encarar el primer gran reto profesional en su carrera, el torneo 'Global Tag Team' organizado por la empresa NOAH Pro Wrestling.

A la par el mundo era golpeado con más fuerza por el coronavirus, situación que en Japón parecía superada. "Al tomar el vuelo, aparentemente ya había pasado todo el peligro en Japón, se estaba limpiando el país. Los primeros tres días trabajé 'normal', en eventos a puerta cerrada pero la vida estaba volviendo a la normalidad acá".



Sin embargo, el panorama cambió en unas horas. "Después del 4 de marzo todo se vino abajo de nuevo, se entró a otra fase, ahora está todo cerrado". Pero él llegó a Japón para trabajar y no pudo quedarse por completo parado. "A siete minutos del departamento, bajo nuestra propia responsabilidad, tenemos el gimnasio propio de la empresa, así que voy del departamento al súper, del súper al gimnasio y del gimnasio a la casa".



En Japón el panorama es distinto a lo que se vive en México. "Acá (Japón) hay una cultura totalmente de respeto, en cuanto el gobierno dice encerrados, todos lo hacen, el japonés respeta las reglas, van en una línea. Se cuidan".



Aunque sabe que de pronto suena cruel, y hasta injusto comparar ambas realidades."En Japón, si se llega a una fase más peligrosa, el gobierno va a mantener a todos; pero en México muchos tienen que salir a buscar el pan".



Por ahora, su familia, es el luchador franco-canadiense René Duprée, con quien este martes alcanzó la final de la 'Global Tag Team'. "Me siento muy feliz y orgulloso de lo que estoy haciendo acá. Es una satisfacción traer el legado de mi madre y padre, es un orgullo, no me pesa, lo amo".



Luchar sin público no ha sido sencillo. "Se me hizo complicado, me puse nervioso en trabajar solo para televisión, pero aprendes a desenvolverte y valoras mucho el sitio que tienes".



Este jueves, aliado a Duprée buscarán coronarse enfrentando a Katsuhiko Nakajima y Go Shiozaki, en el Tokyo Korakuen Hall. Los ganadores se adjudicarán los títulos de parejas de GHC.